В Латвии выявили "угандийский" штамм коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавирусной инфекции, зарегистрированный ранее в Уганде, обнаружили в латвийском городе Лиепае. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш.

Согласно представленным данным, две недели назад угандийский штамм A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, на этой неделе его обнаружили в четырех из 96.

«Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае», - сообщил председатель научного совета.

Как уточнил Кловиньша, данных об угандийском штамме недостаточно, однако он назван потенциально опасным, и известно, что этот штамм широко распространен в Уганде и Великобритании.

Кловиньша призвал проявлять большую осторожность, поскольку распространенность штамма значительно увеличилась за две недели. «Это позволяет предположить, что он может быть более заразным», - отметил он.

По последним данным, в Латвии зафиксировали около 94 тысячи инфицированных. Жертвами инфекции стали 1 769 пациентов.