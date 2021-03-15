В Испании собираются ввести четырехдневную рабочую неделю Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Испании собираются первыми в Европе опробовать четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплат работникам.

Как передает The Guardian, нововведение предусмотрено пилотным проектом, на сегодняшний день не проработаны до конца. Инициатором стала левоцентристская партия Mas Pais, которую поддержало испанское правительство.

Предполагается, что участниками эксперимента на первом этапе смогут стать все желающие компании, которые перейдут на 32-часовую рабочую неделю. Работникам сохранят 100 процентов заработной платы в первый год, но позже будут постепенно сокращать. Во второй год действия эксперимента размер их зарплаты будет равняться 50 процентам недополученной выручки, в третий - 33 процентам.

Как ожидается, участниками пилотного проекта станут около 200 компаний, на которых занято от трех до шести тысяч человек.

Партия Mas Pais заявила, что сокращение рабочего времени в Испании необходимо, потому что испанцы тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, что в итоге сказывается на производительности труда.