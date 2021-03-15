На Украине выявили предположительно новый штамм коронавируса Фото: REUTERS

Украинские Ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о возможно новом штамме коронавирусной инфекции, который обнаружили в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, уточнив, что «Комбовирус» имеет признаки британского штамма, однако со своими особенностями.

«Так называемый комбовирус … подтвержден и имеет признаки британского штамма ... Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость"», - рассказал он изданию «Вести».

Рубан заявил, что новый штамм был обнаружен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад, и они уже проинформировали о нем Всемирную организацию здравоохранения.

Как писал сайт kp.ru, сегодня стало известно о выявлении в Латвии восьми случаев заражения «угандийским» штаммом коронавирусной инфекцией.