Байден запланировал первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден запланировал провести первое с 1993 года масштабное повышение налогов в стране.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, средства необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом государственной поддержки на 1,9 триллиона долларов.

По данным издания, среди обсуждаемых мер увеличение налога с корпораций с 21 до 28 процентов, а также отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC).

Кроме того, американский лидер планирует повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает свыше 400 тысяч долларов. Обсуждается и более высокая налоговая ставка на прирост дохода для людей, зарабатывающих не меньше миллиона долларов в год. Как отмечает издание, Байден всегда считал, что американцы хотят более справедливой налоговой политики, поэтому сфокусировался на борьбе с неравенством.

Согласно анализу налогового плана главы Белого дома, который провел аналитический центр Tax Policy Center, предлагаемые Байденом меры могут принести 2,1 триллиона долларов в течение десяти лет. Источники издания полагают, что общий объем экономической программы нового президента составит от 2 триллионов долларов до 4 триллионов долларов.

Новые налоговые правила, скорее всего, вступят в силу в следующем году.