В США автомобиль совершил наезд на прохожих: три человека погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штате Калифорния, в городе Сан-Диего, автомобиль совершил наезд на прохожих. В результате происшествия пострадали пять человек, трое погибли.

Как передает NBC, в понедельник, 15 марта, водитель совершил наезд на девять пешеходов в туннеле рядом с Городским колледжем в центре Сан-Диего. На место происшествия были направлены более 60 сотрудников экстренных служб, а также пять автомобилей и вертолет.

Глава Пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл подтвердил, что три человека погибли на месте, пять человек были доставлены в местные больницы.

Начальник полицейского управления Сан-Диего Дэвид Нислейт сказал, что полиция получила несколько звонков о произошедшей аварии. По его словам, водителя задержали на месте. Он опознан как 71 – летний мужчина, его подозревают в вождении в нетрезвом состоянии.