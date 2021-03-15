Датский этический совет рекомендовал одобрить смену пола у 10-летних детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датский этический совет порекомендовал государственным органам страны позволить 10-12-летним детям юридически менять пол.

Как передает издание Berlingske, опрошенные членами совета медики, исследователи и родители полагают, что дети, испытывающую гендерную дисфорию, именно в таком возрасте понимают, к какому полу они принадлежат.

«Дети в этом возрасте чаще всего уже имеют четкое представление о том, к какому полу они себя относят, в отличие от совсем малышей, чье восприятие гендера более подвижное и неоднозначное», - заявила председатель Датского этического совета Анне-Марие Аксё Гердес.

Инициатива о разрешении смены юридического пола для детей была поддержана левыми партиями парламента Дании, в том числе правящими социал-демократами.

По данным издания, политическое большинство готово одобрить решение о снижении нынешней границы в 18 лет, однако ряд несоциалистических партий, среди которых Датская народная партия, и Консервативная партия, и Либеральный альянс, противостоят такому решению.

«Это совершенное безумие. Детям навязывают то, что им никак нельзя навязывать. В 18 лет человек должен иметь полное право сделать собственный свободный выбор, но юридическую смену пола ребенка мы никоим образом не поддержим», - заявил представитель партии «Новые правила» Метте Тисен.