Новак: скорректированный нефтяной демпфер заработает 1 мая 2020

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скорректированные параметры демпферного механизма на топливо могут заработать с 1 мая текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России по итогам совещания вице-премьер Александра Новака с профильными ведомствами и представителями нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», - приводятся в пресс-релизе слова вице-премьера, который отмтеил, что в настоящее время Министерство финансов России готовит соответствующий проект закона.

В ходе совещания также обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, в том числе равномерность и достаточность поставок топлива на внутренний рынок. Новак сообщил, что топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя обязанности по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу. По его словам, запасы топлива уже выросли более чем на 35 процентов относительно начала февраля текущего года.