Российские военные прокомментировали переброску техники ВС Турции в Сирии Фото: REUTERS

Москва встревожена переброской военной техники Турции и проведением фортификационных работ у пункта Айн-Иса в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка», - заявил замруководителя ЦПВС в ходе брифинге.

По его словам, данные действия нарушают статус-кво, который был ранее установлен российско-турецким меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта.

Карпов также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных турецкой стороне, зарегистрировано не было.