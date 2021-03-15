Рогозин: соглашение России и Китая по созданию лунной станции не направлено против Запада

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудничество между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против западных стран, а открыто для международного участия. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны», - написал Рогозин в своем Twitter, комментируя статью в Washington Post, которая утверждала, что соглашение двух стран является альянсом, направленным против Запада.

Ранее Роскосмос заявил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании Международной научной лунной станции, которая представляет комплекс экспериментально-исследовательских средств на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ.