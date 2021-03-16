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Происшествия16 марта 2021 0:57

В США небольшой самолет упал на автомобиль, погибли два человека

Еще двое пострадали – взрослый и ребенок, которые находились в машине
Источник:kp.ru
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Падающий самолет сбил машину на дороге

Фото: Кадр видео

В понедельник, 15 марта, в американском городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида) произошла необычная авария: небольшой одномоторный самолет, падая, врезался в двигавшийся по дороге автомобиль. В результате погибли два человека, находившихся на борту, еще двое – взрослый и ребенок, которые ехали в машине – пострадали.

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает телеканал NBC. Момент столкновения самолета с машиной запечатлела камера видеонаблюдения на одном из жилых домов.

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