В США небольшой самолет упал на автомобиль, погибли два человека

Падающий самолет сбил машину на дороге Фото: Кадр видео

В понедельник, 15 марта, в американском городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида) произошла необычная авария: небольшой одномоторный самолет, падая, врезался в двигавшийся по дороге автомобиль. В результате погибли два человека, находившихся на борту, еще двое – взрослый и ребенок, которые ехали в машине – пострадали.

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает телеканал NBC. Момент столкновения самолета с машиной запечатлела камера видеонаблюдения на одном из жилых домов.