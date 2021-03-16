В России ужесточат наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде

В России могут ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде Фото: Евгения ГУСЕВА

В России собираются ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде, и автомобилистам, которые регулярно садятся за руль после возлияний, будет грозить до трех лет лишения свободы.

Министерство внутренних дел по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки к Уголовному кодексу, и документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, изменения внесены в статью 264.1 УК РФ. Авторы поправок отмечают, что существующие на сегодняшний день меры наказания за пьяное вождение недостаточны, они нетрезвых водителей не сдерживают, а «на бытовом уровне» такие нарушения людям кажутся мелочью, «и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль».

Вышеуказанная статья УК устанавливает санкции для водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности в рамках КоАП и имеют статус «подвергнутых административному наказанию» за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования). Если же такой гражданин в течение года снова будет замечен пьяным за рулем, ему могут назначить штраф на сумму до 300 тысяч рублей или лишить свободы на срок до двух лет. Для ранее судимых по этой статье сумма штрафа вырастает до 500 тысяч рублей, а срок – до трех лет.