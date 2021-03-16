Депутат Бундестага: «Никакой аннексии или оккупации Крыма не было»

Депутат Бундестага считает, что западные страны признают полуостров частью России, когда в них «сменится политическая элита» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 16 марта, Крым отмечает седьмую годовщину со дня референдума, ознаменовавшегося его «возвращением домой» – воссоединением полуострова с Россией. Накануне этой исторической даты депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт поделился своим мнением по поводу того, что Запад упорно не хочет признавать Крым частью нашей страны.

Немецкий парламентарий считает, что западные страны отказываются признать полуостров российским, поскольку в таком случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать «полное поражение» своей военно-политической доктрины.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», - сказал Гердт в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что когда проводился крымский референдум, были соблюдены «все процедуры международного права».

«Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», - добавил немецкий депутат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

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