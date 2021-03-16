Россияне чаще всего покупают на AliExpress смартфоны и джинсы

Аналитики AliExpress выяснили, что чаще всего покупают россияне, и сколько платят за товар Фото: Евгения ГУСЕВА

Платформа «AliExpress Россия» представила «АлиИндекс» — усреднённый набор товаров по разным категориям, которые пользуются особенной популярностью среди пользователей площадки. Аналитики изучили содержимое потребительской корзины покупателей и подсчитали её стоимость, а результатами своего исследования поделились с «КП».

Оказывается, чаще всего наши сограждане заказывают в интернете смартфоны, одежду, обувь и бытовую технику. Причем смартфоны и по популярности занимают первую строчку рейтинга, и по цене – на первом месте.

Фото: AliExpress Россия

Причем, как отметили эксперты компании, что за последний год покупатели AliExpress всё чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля продаж локальных товаров составляет 25% от общего оборота платформы.

Самая дорогая потребительская корзина оказалась в Калининграде – 46 тысяч рублей, а самая бюджетная – в Уфе (37 тысяч). Активнее всех заказывают товары в интернете жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме двух столиц, в топ регионов по активности онлайн-шоппинга вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов на Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.