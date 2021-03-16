Роскомнадзор потребовал от Google срочно снять ограничения на фильм "Комсомолки" "Ржев. 500 дней в огне"

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Комсомольской правды" "РЖЕВ. 500 дней в огне".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что руководство YouTube установила для картины ограничение 18+, что привело к выводу фильма из рекомендаций и лишению возможности продвижения, поскольку фильм невозможно посмотреть незарегистрированным на YouTube пользователям.

В своём письме Роскомнадзор заявил, что действия Google "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.