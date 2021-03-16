Космонавт Анна Кикина стала прообразом для новой куклы Barbie

Анна Кикина отметила, что такая кукла помогает понять: шанс стать космонавтом есть у каждого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Mattel создала куклу Barbie в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной, сообщили представители компании. Новая кукла будет в полётном костюме и в скафандре для выхода в открытый космос.

В Mattel также уточнили, что куклу в образе Анны Кикиной будет невозможно купить - она будет разыгрываться в конкурсе в честь 60-летия первого полёта человека в космос.

Напомним, первая кукла в образе женщины-космонавта была выполнена в образе Валентины Терешковой, совершившей полёт на орбиту в 1963 году.

Как сообщает агентство ТАСС, Анна Кикина заявила, что Barbie, сделанная по её прообразу, "даёт понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей". Она также отметила, что девочка, играющая с такой куклой, не обязательно захочет стать космонавтом, но поймёт, что у неё есть право выбирать любую профессию, которая ей понравится.

Ранее сайт KP.ru рассказывал самые интересные факты из жизни 36-летней Кикиной. Анна до 2012 года работала ведущей и программным директором на радио в Республике Алтай, но в 28 лет узнала о первом открытом наборе в отряд космонавтов России.