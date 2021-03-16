Песков заявил, что присоединение Крыма к России не нарушало законы Украины

Дмитрий Песков считает, что присоединение Крыма к России не нарушало законы Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что референдум о статусе Крыма в 2014 году был легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства.

Песков отметил, что проведение референдумов без согласия центральных властей законами соседней страны не запрещается.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если какой-либо регион РФ захочет отсоединиться от Федерации, Песков сослался на Конституцию России. По его словам, там "все черным по белому написано... относительно территориальной целостности России". Песков добавил, что на Украине конституция другая, а Крым имел четко прописанный особый статус.

- И все законодательные инициативы и иные инициативы крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможные провокации в день присоединения Крыма к России. Он отметил, что им будет дан необходимый ответ, а соответствующие ведомства обладают нужной информацией для недопущения подобного.