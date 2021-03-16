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Звезды16 марта 2021 13:39

Оперный певец Ильдар Абдразаков получил звание Заслуженного артиста России

Также этого звания удостоились несколько человек из Большого симфонического оркестра имени Чайковского
Антон Беспамятных
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Оперный певец Ильдар Абразаков был удостоен звания "Заслуженный артист России"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указом президента России Владимира Путина, оперному певцу, художественному руководителю Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоили звание "Заслуженный артист России". Кроме того, первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов стал заслуженным работником культуры России.

Помимо этого, "заслуженными" артистами стали несколько человек из Большого симфонического оркестра имени Чайковского: Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.

Ранее звание "Заслуженный артист России" получил актеру Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Александр Братенков. С 1996 года, что артист служит в драмтеатре, он отыграл около 100 ролей разной направленности.

Культура