Профессор МГУ объяснил появление новых штаммов коронавирса

Вирусолог прокомментировал распространение нового штамма коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мутация коронавируса и появление новых штаммов - процесс естественный, придавать ему большого значения и впадать в панику не стоит. Такое мнение выразил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, объясняя причину появление «южноафриканского» штамма в России.

«Получение и образование новых штаммов, когда вируса в мировой человеческой популяции очень много, достаточно вероятно. Вот когда снизится количество вируса в человечестве, тогда они будут образовываться с меньшей долей вероятности. Такие варианты, как британский или южноафриканский, появляются, потому что происходят случайные ошибки при копировании цепей рибонуклеиновой кислоты», — цитирует эксперта RT.

При этом вирусолог добавил, что вакцинация способна защитить человека, как от исходного вируса, так и от новых штаммов.

В свою очередь профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что новый штамм вируса более заразный, чем изначальный.

«Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», — цитирует Альтштейна телеканал «360».