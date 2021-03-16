Госдума одобрила штрафы в 200 тысяч за продажу гаджетов без российского ПО

Госдума ввела штрафы за продажу гаджетов без российских приложений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому с 1 июля 2021 года должностным лицам и компаниям грозит штраф за продажу ими компьютеров и смартфонов без предустановленного на них российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки буду внесены Кодекс об административных правонарушениях. Изначально с таким предложением выступила группа депутатов летом 2019 года.

Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 50 до 200 тысяч рублей.

Закон, обязывающий продавцов производить предустановку отечественного ПО для отдельных видов технически сложных товаров, вступит в силу 1 апреля 2021 года. Оба документа шли в одном пакете.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство России утвердило список российского софта для предустановки на гаджеты. В него вошли браузеры, поисковики, карты и навигационные сервисы, облачное хранение данных, почтовые сервисы, мессенджеры и новостные агрегаторы.