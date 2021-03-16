Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу людей в Лейпциге

В Лейпциге два человека погибли после наезда автомобиля на толпу людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Саксонии сообщила о наезде автомобиля на толпу людей в Лейпциге. В результате этого два человека погибли, еще двое пострадали.

- По имеющимся на настоящий момент данным, в ходе несчастного случая 50-летний водитель наехал на группу людей, — сообщила полиция у себя в Twitter.

Сейчас территория, где произошел инцидент, оцеплена. На месте находится полиция и экстренные службы. Также был задействован вертолет спасательной службы.

Как передает таблоид Bild со ссылкой на представителя местной полиции, автомобиль врезался в людей, ждущих трамвай на остановке. Представитель добавил, что инцидент похож на несчастный случай. Водитель автомобиля находится под надзором полиции.

Ранее в Приморье мужчина врезался в толпу людей. Из-за безответственности водителя травмы различной степени тяжести получили 8 человек, среди которых два несовершеннолетних.