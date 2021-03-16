Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о просветительской деятельности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 16 марта, Государственная дума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».

Согласно документу, под «просветительской деятельностью» предлагается понимать деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ и направленную на «распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции», а также осуществляемую «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Как уточняется, просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации. Правительство получает полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также форм контроля за ее осуществлением. Законопроект вводит запрет на использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Законопроект также наделяет Министерство просвещения полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций.