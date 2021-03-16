Володин призвал депутатов из группы риска по COVID-19 работать дистанционно

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к своим коллегам, входящим в группу риска по коронавирусу, и призвал их участвовать в заседаниях дистанционно.

Парламентарий уточнил, что имеет в виду и депутатов, которые уже сделали прививку от коронавируса, в том числе Валентину Терешкову, Владимира Ресина и Артура Чилингарова.

«Понятно, что они сделали прививки, но мы всегда их просим беречь себя и использовать возможности видеоконференции ... Но они, несмотря на наши просьбы, все это игнорируют. Можно как-то попросить вас, чтобы вы берегли себя и нас не расстраивали и делали все для того, чтобы были здоровы», - заявил спикер Госдумы во вторник, 16 марта.

Ранее Володин уже ни раз обращался к своим коллегам с аналогичной просьбой, и неоднократно просил депутатов старше 65 лет работать удаленно, и участвовать в заседаниях через Интернет.