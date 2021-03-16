Reuters: Германия выбрала «лучшую стратегию» в обсуждении «Северного потока-2» с США Фото: REUTERS

Берлин в переговорах с Вашингтоном по поводу проекта газопровода «Северный поток-2» нашли способ переломить ситуацию в свою пользу.

Как передает Reuters, власти Германии считают, что после запуска трубопровода американской стороне будет легче смириться с ним. Таким образом, необходимо просто тянуть время. По мнению источников агентства среди официальных лиц и немецких дипломатов, протолкнуть проект поможет прагматизм президента США Джо Байдена, и если поставить его перед фактом завершения строительства трубопровода, то американский лидер не пойдет на принцип.

На руку такой идее играет то, что около 95 процентов газопровода достроено, и его планирует завершить уже к сентябрю текущего года.

Как отметил другой же европейский дипломат, в Германии полагают, что у американских властей имеется желание вести переговоры по данному вопросу.

Однако в Вашингтоне агентству сообщили, что США хоть и продолжают взаимодействовать с властями Германии для прояснения санкционных рисков, предлагать варианты решения «немецкой проблемы» вовсе не намерены.

«Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», — заявил сотрудник Госдепапртамента США.

Тем не менее в издание сообщают, что некоторые американские чиновники уже готовы смириться с проектом и склоняют Байдена к регулированию, а не запрету «Северного потока-2».

Напомним, накануне газета Politico заявила, что американские власти готовят дополнительные односторонние санкции, направленные против газопровода «Северный поток – 2». Как отмечали источники издания, пока этот процесс находится в стадии реализации и может быть завершен до мая текущего года.