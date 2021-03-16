В Союзе пенсионеров назвали категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышенную пенсию в России могут иметь несколько категорий граждан, среди которых граждане со званием «Ветеран труда», и обладатели государственных наград. Об этом сообщила почётный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

«Для того чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды», - приводит ее слова газета «Взгляд».

Среди наград могут быть медали, ордена, почётные грамоты, а также звания, такие как «Заслуженный артист Российской Федерации». Кроме того, доплаты могут предоставляться людям, у которых есть благодарности ведомственных министерств.

В число региональных льготников могут быть включены те, кто проработал в каком-либо субъекте более сорока лет. Такие граждане получают грамоту от главы региона, а также почетное звание или медаль за заслуги в развитии края. Такие пенсионеры могут претендовать на бесплатный проезд на общественном транспорте, однако действовать это правило будет только внутри субъекта.

Пискунова утонила, что льготы и заслуги не суммируются, и после выхода на пенсию гражданину необходимо выбрать основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.