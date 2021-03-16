В Липецкой области в самом разгаре работа в садах

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По словам губернатора, сады в Липецкой области занимают более одиннадцати тысяч гектаров. Плодово-ягодные насаждения на восьми тысячах гектар уже плодоносят. В регионе садоводство является одной из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Это подтверждают высокие темпы закладки молодых садов и ягодников, а также постоянный рост мощностей по переработке и хранению плодов. Ежегодно в регионе сажают яблони, груши, вишни, другие плодово-ягодные деревья на площади от 350 до 450 гектаров.

В минувшем году селяне собрали порядка 90 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, что превышает показатель 2019 года более, чем на 20 процентов. Наиболее крупные специализированные хозяйства, в том числе, ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», «Агроном-сад», «Сельхозинвест», «Сады де Болье», «Ус-Агро», «Распространитель» используют в настоящее время 29 овощехранилищ. В них может одновременно храниться порядка 50 тысяч тонн продукции. В ближайшие годы этот потенциал возрастет до 60 тысяч тонн.

«Выращенные на липецкой земле плоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодовой продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий», – с гордостью подчеркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Успехи садоводов напрямую взаимосвязаны со значительной поддержкой со стороны государства. Только в прошлом году на развитие отрасли выделено 374 миллиона рублей, в том числе, более 285 миллионов – из федерального бюджета.

Фермерам и специализированным хозяйствам выделялись многомиллионные субсидии. Средства использовались для закладки садов, ухода за растениями, создание и модернизацию баз хранения выращенного урожая, а также на осуществление гидромелиоративных мероприятий.

Почти 24 миллиона рублей в виде грантов получили начинающие фермеры. Плюс к этому гранты «Агростарт» на сумму 23,1 миллиона пошли на реализацию проектов создания и развития хозяйств, занимающихся развитием плодоводства и ягодничества.