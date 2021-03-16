Британия планирует к 2030 году начать защищать свои интересы в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании рассчитывает к 2030 получить возможность защищать свои интересы в космосе, а также нарастить ядерный потенциал. Об это говорится в комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики Соединенного королевства.

Согласно планам, Великобритания уже в этом году сформирует космическое командование, а следующем году начнет запускать спутники со строящегося в Шотландии космодрома.

Кроме того, новая оборонная стратегия королевства предполагает увеличение количества имеющихся у Великобритании ядерных боеголовок до 260 единиц.

Как отмечается, британское правительство идет на такой шаг из-за увеличивающегося числа «технологических» и «доктринальных» угроз со стороны ряда стран. Уточняется, что основная террористическая угроза для Великобритании исходит от исламистов.

В оборонной стратегии также прописано, что Британия увеличит оборонный бюджет и станет чаще направлять своих военных за границу.