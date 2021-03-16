Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ оказать регионам поддержку в ликвидации лесных свалок

Губернатор Александр Цыбульский принял участие в форуме "Чистая страна". Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Губернатор Александр Цыбульский предложил Министерству природы РФ разделить с регионами финансовые затраты по ликвидации лесных свалок. Глава Архангельской области уверен, что работы по очистке лесов будут идти гораздо быстрее, если министерство окажет регионам финансовую поддержку из федерального бюджета. Об этом губернатор заявил во время форума «Чистая страна», открывшегося в Москве 16 марта.

Одной из основных тем пленарного заседания с участием вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко и главы Минприроды РФ Александра Козлова стала проблема очистки лесов от накопленного мусора. В ходе дискуссии губернатор Александр Цыбульский поднял вопрос о необходимости софинансирования работ по ликвидации стихийных свалок из регионального и федерального бюджетов.

- Понятно, что есть безответственные хозяйствующие субъекты и физические лица, которые создают такие свалки. Мы с ними, конечно, боремся, мы их устраняем, выделяем на это довольно приличные деньги. Но понятно, что этих объемов не хватает с учетом того накопленного эффекта, который они сегодня имеют, - подчеркнул Александр Цыбульский.

По мнению губернатора, федеральное софинансирование позволит регионам существенно ускорить работы по очистке лесов от мусора. Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность разделить эти траты пополам.

- Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количество денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы участвовать в софинансировании в параметрах 50/50. Таким образом, мы существенно сможем ускорить темпы ликвидации этого накопленного вреда, - считает губернатор.

За последние два года в лесах Архангельской области было убрано 48 несанкционированных свалок. По данным регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, из областного бюджета на их ликвидацию было выделено более 300 миллионов рублей.

Форум-выставка «Чистая страна» проходит в технопарке «Сколково» с 16 по 18 марта. Это крупнейшее мероприятие России в области экологии, на котором обсуждаются главные природоохранные проекты, в том числе развитие нацпроекта "Экология". В работе форума принимают участие около 5 тысяч человек и более 300 спикеров. В их числе - главы министерств и профильных ведомств, губернаторы, руководители крупных промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, компании-производители техники, мировые эксперты в области экологии и известные общественные деятели.