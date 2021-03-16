Космонавтов предложили готовить к аварийным ситуациям в VR-тренажерах

Космонавтов предложили готовить к аварийным ситуациям в виртуальной реальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр подготовки космонавтов предложил создать специальный тренажер в виртуальной реальности, который может расширить перечень отрабатываемых космонавтами аварийных ситуаций.

В статье научного журнала "Пилотируемые полеты в космос" указано, что в виртуальной реальности космонавты могут отработать ситуацию, когда из-за допущенной ошибки при креплении карабинами член экипажа может улететь в космос. Кроме того, действующие тренажеры не могут обеспечить отработку действий при отлете в космос.

Также можно отработать такие аварийные ситуации, как удар солнечных панелей по космонавту в скафандре, ослепление человека солнечным светом и прочее.

Кроме того, с помощью VR-тренажеров можно готовить к высадке на Луну, выходу в открытый космос и далее.

Ранее в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева ученые разработали первый в России тренажер для пилотов БПЛА. Он включает в себя виртуальную реальность и настоящий дрон. Авторы уверены, что использование настоящего беспилотника максимально приблизит тренировки к реальности.