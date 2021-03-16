Instagram объявил о пакете мер по защите своих несовершеннолетних пользователей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Instagram объявила о пакете мер по защите своих несовершеннолетних пользователей. Новая политика соцсети ограничит взаимодействие между двумя возрастными категориями: подростками от взрослыми.

Согласно новым правилам, взрослые не смогут писать в личные сообщения подросткам, пока те не подпишутся на их аккаунт. Если взрослый попытается отправить сообщение незнакомому подростку, то получит уведомление о том, что сообщение не проходит.

«Чтобы защитить подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых, мы представляем новую функцию, которая запретит взрослым отправлять сообщение пользователям младше 18 лет, не подписанным на них», — говорится в блоге соцсети.

Кроме того, в приложении высветятся подсказки, которые укажут на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение», а также появится уведомление: «Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми».

Функцию запустят в марте в некоторых странах, однако в каких именно, на данный момент не уточняется. Позже функция заработает во всем мире.