В Ростехе показали новую системы для спасения людей из высоток при пожарах

В Ростехе показали видео новой системы для спасения людей из высоток при пожарах Фото: Кадр видео

Представители холдинга "Технодинамика", входящего в госкорпорацию "Ростех", показали МЧС новую аварийно-спасательную парашютную систему для спасения людей из высотных зданий при пожарах. Она получила название "Шанс".

Новая разработка позволяет эвакуировать людей с высоты девятиэтажного дома. Парашют автоматически фиксирует положение тела прыгающего человека и самостоятельно раскрывается в нужный момент. Кроме того, систему можно регулировать в зависимости от роста и телосложения человека.

- Иными словами, для спуска с опасно малой высоты не требуется специальная подготовка, что позволяет использовать изделия для экстренной эвакуации людей из многоэтажных зданий, - говорится в сообщении.

В конструкцию входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов.