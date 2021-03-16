МИД РФ: санкции Польши против российских журналистов нарушают Шенгенское законодательство

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Санкции Польши в отношении российских журналистов нарушают Шенгенское законодательство в угоду антироссийским фобиям Варшавы. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение польских властей о ведении запрета на въезд в республику российскому журналисту Евгению Решетневу.

«Рассматриваем данное решение в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России», - заявила дипломат.

Как отметила Захарова, речь идет о «целенаправленной инструментализации» Польшей членского статуса в Европейском Союзе в угоду своим «местечковым антироссийским фобиям».

Как уточнили в министерстве, по запросу главы Службы военной контрразведки Польши спецкорреспонденту ВГТРК Евгению Решетнёву запретили въезд в республику на пять лет, а также во все страны Шенгенского соглашения сроком на три года. Аналогичный запрет продлили журналисту Sputnik Леониду Свиридову

«В Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов», - добавила Захарова.