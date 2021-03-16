Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия-НАТО не состоялось по вине Москвы

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что переговоры в рамках Совета Россия - НАТО в прошлом году не состоялись по вине Москвы. Об этом говорится в его ежегодном докладе о работе организации.

По его словам, с февраля прошлого года Североатлантический альянс направлял предложения российской стороне о созыве заседания, но Москва «систематически отклоняла их». «Вследствие этого никаких заседаний Совета Россия - НАТО в 2020 году не проводилось», - заявил генсек НАТО.

При этом, как отметил Столтенберг, контакты на высоком уровне между представителями НАТО и Россией в прошлом году проводились, он напомнил, что сам встречался с российским министром иностранных Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции, после чего «диалог был продолжен на уровне высоких военных начальников».

Напомним, Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году в качестве площадки для развития взаимодействия и координации, в том числе в борьбе с международным терроризмом.