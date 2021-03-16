День панд в Московском зоопарке: Диндин и Жуи разорвали в клочья свои подароки

Пандам Московского зоопарка подарили на праздник кубики и вымпелы Фото: Кадр видео

16 марта в мире отмечается самый милый праздник - День панд. Сотрудники Московского зоопарка подготовили для своих обитателей Диндин и Жуи праздничный сюрприз. Им подарили необычных картонных "ропопанд". Именно так их прозвали пришедшие в зоопарк дети.

- Диндин поначалу была как будто ошеломлена масштабом происходящего. Но довольно быстро освоилась и разорвала свою «робопанду» в клочья. Жуи воспринял подарки с не меньшим интересом, в своей манере "пришел-увидел-победил" - рассказывают сотрудники зоопарка.

Но одними "робопандами" дело не ограничилось. Диндин и Жуи также получили вкусные подарки- морковь и панда-кейки. Без их внимания не остались и праздничные вымпелы и цветные кубики.

Напомним, Жуи и Диндин привезли в Москву из провинции Сычуань около двух лет назад. Сейчас они проживают в вольерном комплексе "Фауна Китая". Всего панды проведут в столичном зоопарке 15 лет.