При пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей. Фото: Предоставлено KP.RU очевидцем

В городе Лесосибирске Красноярского края четверо детей (2,5 года, 5, 10, 17 лет) погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Еще два человека, ребенок и взрослый, пострадали. Как сообщил kp.ru источник, это были бабушка и внук. Также отмечается, что площадь пожара составила около 46 квадратных метров.

Фото: Предоставлено KP.RU очевидцем

- Пожар локализован. На тушение от МЧС привлекается 23 человека и 8 единиц спецтехники, - сообщили в ведомстве.