Боевики на мотоциклах убили не менее 58 мирных жителей в рыночный день в Нигере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики на мотоциклах напали на группу мирных жителей, возвращавшихся с базарного дня в Нигере. В результате погибли 58 человек.

Злоумышленники после налета на мирных жителей сожгли ценные продовольственные склады.

Объявление о нападении было зачитано по государственному телевидению Нигера официальным представителем правительства Абдурахманом Закария. Он объявил трехдневный национальный траур по погибшим, сообщает The Guardian.

Эксперты считают, что эти нападения подчеркивают огромные проблемы безопасности, с которыми сталкивается новый президент Нигера Мохамед Базум, победивший на выборах в конце февраля и сменивший уходящего лидера Махамаду Иссуфу.

По словам аналитиков, не только джихадисты активны в районе Тиллабери, но и антитеррористические операции против этих экстремистов привели к возникновению этнических ополченцев. В результате обострилась межобщинная напряженность, особенно вблизи границы между Мали и Нигером.

Нападение повторило резню в январе, в результате которой погибли 100 человек в двух деревнях также в районе Тиллабери.

Экстремисты ранее организовывали массовые нападения на армию Нигера в районе Тиллабери, в результате чего было убито более 70 человек в декабре 2019 года и более 89 человек в январе 2020 года.