У привитой от коронавируса женщины в США родился ребенок с антителами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Флорида привитая от коронавируса женщина родила ребенка с антителами.

Еще 36 неделе беременности она получила прививку компании Moderna. Через три недели, в конце января, у нее родилась девочка. После этого специалисты взяли у нее анализ крови.

"Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности", - сказал телеканалу WPBF педиатр Гилберт. отметив, что у малыша выявлены антитела к COVID-19.

"Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребёнка с антителами после вакцинации", - подчеркнул Гилберт.

Другой педиатр отметил, что в скором времени будут появляться все больше младенцев с антителами.

Ранее ученые лишь предполагали вероятность появления у привитых беременных рождения детей с антителами. Но даже сейчас ученые не могут заверить рожениц, что младенцы имеют полный спектр защиты от болезни.