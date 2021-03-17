Иммунолог посоветовал ходить в бассейн для восстановления после коронавируса

Врач посоветовал ходит в бассейн для лечения постковидного синдрома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отличие от других вирусных заболеваний коронавирус часто вызывает побочные эффекты и осложнения. Иммунолог-аллерголог, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов отмечает, что если после перенесенного гриппа уже через пару недель люди чувствуют себя абсолютно здоровыми, то посковидный синдром может длиться по нескольку месяцев.

Чтобы быстрее восстановить здоровье и улучшить самочувствие после перенесенной инфекции, врач рекомендует проходить полный цикл реабилитации.

«Реабилитация включает в себя комплекс действий: это и бассейн, и физкультура, и всевозможные восстанавливающие процедуры. Поскольку во время болезни истощается иммунитет, накапливается дефицит иммунных клеток, нужно помочь им восстановиться», - цитирует специалиста «Российская газета».

Ранее оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России впервые с октября 2020 года было зарегистрировано менее 9 тысяч новых случаев коронавируса. При этом выздоровели за сутки 10 755 пациентов, передает телеканал «360».