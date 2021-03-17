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Общество17 марта 2021 12:36

ВЦИОМ: Россияне хотят вернуть в страну смертную казнь и сократить налоги

Опрошенные считают, что следует также ужесточить закон о домашнем насилии
Анастасия РЫШКОВА
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Россияне хотят вернуть в страну смертную казнь и сократить налоги.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЦИОМ провел среди россиян опрос, показавший, что большинство граждан страны выступили бы за ужесточение наказания за коррупцию, упразднение пенсионной реформы и ЕГЭ, отмену моратория на смертную казнь. Также россияне хотели бы уменьшить налоги (6% опрошенных).

За отмену пенсионной реформы проголосовало 14 процентов респондентов, изменить налоговую систему хотели бы 6 процентов, за возврат старой формы Конституции - 3 процента, за отмену моратория на смертную казнь - 2 процента.

При этом более половины опрошенных назвали другое изменение, а 63 процента - затруднились ответить.

Если бы граждане выступали в роли советника президента, то они бы посоветовали главе государства ужесточить наказание за взяточничество - 7 процентов, отменить ЕГЭ - 5 процентов.

Опрошенные считают, что следует также ужесточить закон о домашнем насилии - два процента.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по телефону.