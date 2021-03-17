Аналитики назвали российские авианаправления, которые подешевели сильнее всего

Аналитики рассказали, какие авианаправления в России подешевели сильнее всего Фото: Иван ВИСЛОВ

На фоне пандемии коронавируса многие российские направления для путешествий и отдыха подешевели. Заметнее всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Горно-Алтайск. Авиабилеты на март-апрель текущего года стоят примерно на 60% дешевле, чем в 2019 году - 5,4 тысячи рублей против 13,6 тысячи рублей.

На 54% подешевели билеты из Москвы в Екатеринбург. В этом году их моно купить по цене 3,2 тысячи рублей вместо 7,1 тысячи в 2019 году. Перелет в этого город из северной столицы также существенно подешевел. Билеты из Санкт-Петербурга текущей весной стоят на 30% дешевле – порядка 6 тысяч рублей, передает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков туристической отрасли.

Отмечается, что значительно подешевели билеты на перелеты к морю. Так, улететь из Санкт-Петербурга в Сочи можно за 6,5 тысячи рублей, а из Ростова-на-Дону – за 2,9 тысячи.

Из Москвы в Анапу билеты подешевели на 15%, их стоимость в 2021 году составила 5,5 тысячи рублей, а билеты в Геленджик подешевели на целых 30% (цена 6,4 тысячи рублей).

При этом специалисты отмечают, что некоторые направления все-таки подорожали по сравнению с 2019 годом. В частности, выросли цены на перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, а также в Минеральные Воды.

Напомним, ранее сообщалось, что регистрацию на авиаперелеты в аэропортах могут сделать платной. Такую инициативу перевозчики предложили Министерству транспорта РФ, передает Москва 24.