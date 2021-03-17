Шойгу: Россию тревожат перемещения террористов между странами

Россию тревожат перемещения террористов между странами.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россию тревожат перемещения больших групп террористов между странами, в том числе в Афганистан.
"Там уже появился ИГИЛ (ДАИШ)*, и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну", - сказал глава военного ведомства в интервью казахстанскому порталу Tengrinews.kz.
Он подчеркнул, что также обеспокоенность вызывают вопросы наркотрафика и производства наркотиков.
Шойгу оценил действия западной коалиции на афганском направлении.
"То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое "уходим-остаемся, остаемся-уходим. Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов то "уходим", то "остаемся", - добавил он.
В этом же интервью Сергей Шойгу рассказал о взаимоотношениях России и Турции. Министр обороны назвал сотрудничество с Анкарой сложным, но результативным.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, завладевшее значительной территорией в сельских районах страны и развернувшее наступление на крупные города.
* Запрещенная в России террористическая группировка.