Песков назвал бездоказательными утверждения о «вмешательстве» РФ в выборы в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента в минувшем году. Об этом в среду, 17 марта, в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, вчера разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что власти России якобы пытались дискредитировать Джозефа Байдена и партию демократов во время избирательной кампании в государстве.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Кремль считает этот доклад неправильным и абсолютно безосновательным. Россия не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в выборы в этой стране.

- Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении российской стороны. Москва не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году. В Кремле сожалеют, что бездоказательные утверждения о якобы вмешательстве России в американские выборы используются как повод для возможных санкций, - отметил Дмитрий Песков.