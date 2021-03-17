Греция признает «Спутник V» наравне с европейскими препаратами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости.

С 14 мая власти страны планируют открыть границу для туристов из России. Министр подчеркнул, что для въезда в страну не обязательно иметь прививку от коронавируса.

"Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус", — сказал Теохарис.

Он отметил, что российских туристов очень ждут в Греции. Также министр рассказал, что власти страны признают российский препарат "Спутник V" на уровне с европейскими вакцинами, и туристам, сделавшим прививку, скорее всего не нужно будет каждый раз проходить тестирование на коронавирус.

Ранее поступило сообщение, что Греция в середине мая откроет свои границы для россиян. В данный момент запущена программа постепенного ослабления эпидемиологических правил.