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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 15:38

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса

Сертификаты должны быть внедрены к середине июня 2021 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ должен быть внедрен к середине июня текущего года, говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду, 17 марта.

- Сегодня Европейская комиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата. Этот документ охватывает вакцинацию от коронавируса, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов, призванный облегчить передвижение внутри Евросоюза, - говорится в заявлении.

В европейском сертификате будут прописаны данные о тестировании на коронавирус, сделанных прививках и сроках перенесенного заболевания. Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза.

Отмечается также, что страны Европейского союза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавирусной инфекции, которые европейских регулятор пока что не одобрил.

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