США вносят Россию в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США вносят Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещен экспорт и импорт оружия, а также оборонных услуг. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Решение начнет действовать с четверга, 18 марта.

«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», - говорится в соответствующем документе.

Как уточняется, исключения распространяются для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса, однако в области коммерческих космических запусков ограничения будут действовать только до 1 сентября текущего года.

Таким образом, Россия оказалась в одном списке с Центрально-африканской республикой, Демократической республикой Конго, Афганистаном, Кипром, Эритреей, Ираком, Ливией, Ливаном, Южным Суданом, Сомали, Зимбабве.

Как писал сайт kp.ru, Министерство торговли США также расширит экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Новые санкции начнут действовать с завтрашнего дня - 18 марта.