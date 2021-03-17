Россия вызвала российского посла в США на консультации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Захарова, отметив, что Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США.

«Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», - сообщила дипломат.

Отмечается, что новая американская администрация находится у власти почти два месяца, и это время в МИД РФ назвали подходящим для того, чтобы оценить, что получается у команды нового президента США Джо Байдена, а что не очень.

«Определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», - говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 17 марта, США расширил экспортные ограничения в отношении Москвы, а также внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещен экспорт и импорт оружия.