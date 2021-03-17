Роскомнадзор потребует от операторов связи данные об абонентах для борьбы с серыми сим-картами

Роскомнадзор потребует от операторов связи данные об абонентах Фото: Иван ВИСЛОВ

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах для борьбы с серыми сим-картами. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

На сегодняшний день доступ к данным абонентов имеют только операторы и правоохранительные органы. Согласно проекту, Роскомнадзор сможет запрашивать сведения о пользователе, включая его полное имя, место жительства, дату рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность.

Роскомнадзор получит доступ к фактам передачи абонентов текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров.

Кроме того, ведомство получит доступ к информации о видах звонков, совершенных абонентом или пользователем корпоративных тарифов, номере вызывающего и вызываемого абонента, а также будут переданы сведения об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов.