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Экономика17 марта 2021 23:20

Минторг США расширяет торговые санкции в отношении России

18 марта 2021 года ограничения вступят в силу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Министерство торговли США расширит экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Новые торговые санкции вступят в силу в четверг, 18 марта 2021 года.

В заявлении американского ведомства отмечается, что новые торговые ограничения против РФ затронут экспорт, связанный с нацбезопасностью. Также ряд исключений будет действовать в сфере авиации и космоса, но в области коммерческих космических запусков ограничения будут действовать только до 1 сентября текущего года.