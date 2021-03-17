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Общество17 марта 2021 23:50

Умер Джон Магуфули, президент Танзании

Джон Магуфули умер в возрасте 61 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Умер Джон Магуфули, президент Танзании

Фото: REUTERS

Умер Джон Магуфули, президент Танзании. Он скончался в возрасте 61 года. Об 17 марта сообщает агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента.

Ранее сообщалось, что глава государства находится в больнице в Кении из-за заражения коронавирусом и проблем с сердцем. До своего заражения политик отрицал пандемию коронавируса.

Магуфули родился 29 октября 1959 года в северо-западном городе Чато. Прежде, чем заняться политикой, Магуфули работал учителем и химиком-промышленником.

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