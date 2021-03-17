Умер Джон Магуфули, президент Танзании Фото: REUTERS

Умер Джон Магуфули, президент Танзании. Он скончался в возрасте 61 года. Об 17 марта сообщает агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента.

Ранее сообщалось, что глава государства находится в больнице в Кении из-за заражения коронавирусом и проблем с сердцем. До своего заражения политик отрицал пандемию коронавируса.

Магуфули родился 29 октября 1959 года в северо-западном городе Чато. Прежде, чем заняться политикой, Магуфули работал учителем и химиком-промышленником.