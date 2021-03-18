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Коронавирус Covid-1918 марта 2021 1:21

Коронавирусом заразились 120 миллионов человек в мире

Общее число летальных случаев за время пандемии превысило 2,6 миллиона
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Коронавирусом заразились 120 миллионов человек в мире

Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за все время пандемии превысило отметку в 120 миллионов. Об этом говорится в опубликованных в среду, 17 марта, данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Только за последние сутки на планете диагноз covid-19 подтвердился у более 406 тысяч человек, а число летальных случаев среди заболевших пациентов возросло более чем на 7,4 тысячи, превысив 2,66 миллиона.

Распространение коронавируса в мире