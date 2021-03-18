Путин призвал Генпрокуратуру уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин призвал Генпрокуратуру РФ уделить особое внимание борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики страны.

Прежде всего, по словам главы государства, представителям этой структуры необходимо следить за ситуацией в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества. Об этом Путин заявил на ведомственной коллегии, 17 марта.

Кроме этого, президент напомнил сотрудникам надзорного ведомства о необходимости заниматься вопросами по возврату из-за рубежа активов, которые были получены преступными путями.

Российские прокуроры ко всему прочему должны активнее бороться с экстремизмом, а также уделять особое внимания защите прав предпринимателей, в частности рассматривать обращения от самых уязвимых граждан.